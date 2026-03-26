Concours ENSA 2026 : Date limite, centres d'examen et conditions d'âge

Le Directeur de l’École Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de Thiès, le Pr Mamadou Tandiang Diaw, a publié l'avis officiel d'ouverture du concours d'entrée directe pour la session 2026, a appris Ndarinfo. Les épreuves écrites se dérouleront le samedi 30 mai 2026 à partir de 7 h 30 min.





Date limite et Inscription

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 15 mai 2026 à minuit. Le dépôt de candidature se fait exclusivement en ligne sur la plateforme dédiée : http://concoursensa.com/ . Les frais d'inscription s'élèvent à 7 500 F CFA et sont payables via Orange Money (procédure détaillée sur le site et l'avis officiel).





Profils autorisés

Peuvent faire acte de candidature :



Les élèves de nationalité sénégalaise des classes de Terminale S1, S2, S3, S4, S5 .

Les bacheliers des mêmes séries.

Les candidats doivent être âgés de 22 ans au plus au 1er janvier 2026 (excluant toute personne née avant le 1er janvier 2004).



Déroulement des Épreuves

Le concours écrit se tiendra sur une seule journée :



Matin : Mathématiques (2 h) et Sciences de la Vie et de la Terre (2 h).

Après-midi : Physique et Chimie (2 h).



À l'issue des épreuves écrites, les candidats déclarés admissibles passeront un entretien oral devant le jury pour l'admission définitive (les pièces obligatoires pour l'oral incluent les photocopies légalisées de la CNI, du relevé de notes du bac et les bulletins de la seconde à la terminale).





Vingt-deux (22) centres d'examen sont ouverts à travers le territoire national (Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kaolack, Ziguinchor, etc.) pour rapprocher les candidats de leur lieu de composition.





MS/NDARINFO



