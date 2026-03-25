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Étudier au Canada depuis le Sénégal en 2026 : permis d'études, frais de scolarité et bourses disponibles

Mercredi 25 Mars 2026 - 13:53

Étudier au Canada depuis le Sénégal en 2026 : permis d'études, frais de scolarité et bourses disponibles

Le Canada s'impose depuis plusieurs années comme l'une des destinations universitaires les plus prisées par les étudiants sénégalais, au même titre que la France et le Maroc. En 2026, plusieurs voies permettent d'accéder aux universités et collèges canadiens depuis le Sénégal, à condition d'anticiper les démarches et de bien comprendre les exigences du système d'immigration canadien
 

Pourquoi le Canada attire les étudiants sénégalais


Le Canada présente plusieurs atouts majeurs pour les étudiants africains francophones. Le Québec, en particulier, offre un environnement entièrement francophone avec des universités de rang mondial — Université de Montréal, Université Laval, UQAM — et des frais de scolarité sensiblement inférieurs à ceux des établissements anglophones pour les étudiants francophones internationaux. Par ailleurs, les diplômés des universités canadiennes bénéficient d'un permis de travail post-diplôme pouvant aller jusqu'à trois ans, ce qui constitue une porte d'entrée vers la résidence permanente.
 

Le permis d'études, première étape indispensable
 

Pour étudier au Canada, tout étudiant sénégalais doit obtenir un permis d'études auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). La démarche commence par l'obtention d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné (EED) canadien. Le dossier de demande de permis comprend ensuite la preuve de ressources financières suffisantes — généralement 10 000 dollars canadiens par an minimum —, les relevés de notes, le passeport valide, et dans certains cas un certificat médical. Les délais de traitement varient entre quatre et douze semaines selon les périodes.
 

Les frais de scolarité et le coût de la vie
 

Les frais de scolarité pour un étudiant international au Canada oscillent entre 15 000 et 35 000 dollars canadiens par an selon l'établissement et la filière choisie. Les universités québécoises proposent des tarifs préférentiels pour les francophones dans le cadre d'accords bilatéraux. Le coût de la vie mensuel — logement, alimentation, transport — est estimé entre 1 200 et 1 800 dollars canadiens selon la ville, Montréal étant nettement moins chère que Toronto ou Vancouver.
 

Les bourses accessibles aux Sénégalais
 

Plusieurs dispositifs permettent de réduire significativement le coût des études au Canada. La bourse Killam, les bourses de la Francophonie canadienne et les aides des universités québécoises sont accessibles aux étudiants sénégalais méritants. Par ailleurs, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) propose des bourses de mobilité spécifiquement destinées aux étudiants des pays membres.
 

Pour les jeunes diplômés de l'UGB de Saint-Louis, dont plusieurs filières scientifiques et juridiques sont reconnues par les établissements canadiens, le Canada représente une opportunité sérieuse à condition d'entamer les démarches au moins douze mois avant la rentrée visée.

MS
 

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