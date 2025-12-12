Diffamation : Sonko demande la réouverture du dossier face à Mame Mbaye Niang

La procédure de réouverture du dossier de diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang est en cours, a indiqué mercredi la ministre de la Justice, Yassine Fall, lors d’une commission technique à l’Assemblée nationale.





Selon Mme Fall, Ousmane Sonko a officiellement saisi la justice en invoquant « l’existence de nouveaux éléments », conformément aux dispositions de la loi organique sur la Cour suprême.





Pour rappel, l’ancien Premier ministre et leader du parti Pastef avait été condamné en juillet 2025 à six mois de prison avec sursis et à verser 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l’ex-ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, dans une affaire de diffamation.





La Cour suprême avait confirmé la décision de la Cour d’appel, mais Ousmane Sonko avait aussitôt annoncé son intention de solliciter la réouverture du dossier, jugeant le procès entaché d’irrégularités.

MS



