Electricité : Sonko ordonne un ciblage des subventions pour les ménages vulnérables

Le Premier ministre Ousmane Sonko a instruit son gouvernement de renforcer les efforts de réduction du coût de l’électricité, notamment en ciblant davantage les ménages vulnérables inscrits dans le Registre national unique (RNU).





Lors du Conseil des ministres de ce jeudi, le chef du gouvernement a demandé la poursuite des travaux pour un meilleur ciblage des subventions en faveur des foyers à faibles revenus. Il a également ordonné la mise en place « sans délai » de mesures visant à réduire les charges d’exploitation de la SENELEC, la compagnie nationale d’électricité.





Dans le même élan, le Premier ministre a exigé la soumission d’un plan de lutte contre la fraude et les pertes non techniques dans le réseau électrique, demandant au ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines de lui proposer une feuille de route détaillée.





Selon le communiqué, ces mesures s’inscrivent dans la stratégie gouvernementale visant à baisser les prix à la consommation et à garantir la disponibilité des produits de base, en lien avec les politiques d’amélioration des revenus des ménages.



MS/NDARINFO





