Sénégal : le projet Yook Koom Koom recrute 500 accompagnateurs communautaires dans toutes les régions

Le Projet Yook Koom Koom a lancé un appel à candidatures pour le recrutement de 500 accompagnateurs répartis sur l’ensemble des 14 régions du Sénégal, afin de renforcer la mise en œuvre de ses activités productives à l’échelle communautaire, a-t-on appris de source officielle.





Ces agents auront pour mission principale de suivre, animer et encadrer des groupes communautaires AVEC/ACEC, composés en moyenne de 25 membres chacun. Ils seront également mobilisés pour accompagner la constitution des groupes, assurer des formations en compétences de vie et microentrepreneuriat, et réaliser le coaching technique des bénéficiaires.





Selon les documents de l’appel, les tâches incluent aussi le recrutement de caissiers, la conduite de séances de sensibilisation, la mobilisation communautaire, ainsi que le remplissage des outils de suivi-évaluation.





Les profils recherchés doivent avoir des connaissances dans des domaines variés tels que la santé, nutrition, hygiène, éducation, état civil, protection de l’enfance, et gestion des organisations communautaires de base.





Le projet insiste sur l’importance d’une présence locale effective. Ainsi, les candidatures doivent être envoyées aux adresses électroniques spécifiques attribuées à chaque région. Par exemple, 50 postes sont prévus à Dakar, 45 à Kaolack, 50 à Thiès, ou encore 38 à Saint-Louis.





La date limite n’est pas précisée, mais les responsables du projet appellent à une mobilisation rapide afin de permettre un démarrage effectif des activités communautaires dans les meilleurs délais.



MS



