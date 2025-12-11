Le Sénégal suspend les extraditions vers la France

Le gouvernement sénégalais a décidé de suspendre toutes les extraditions vers la France, invoquant le principe de réciprocité en matière de coopération judiciaire, a annoncé mercredi la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Dr Yassine Fall.





« Si la France a demandé l'extradition de 12 personnes sénégalaises, le Sénégal exige que la France fasse de même pour les citoyens sénégalais recherchés par la justice sénégalaise », a déclaré la ministre, justifiant ainsi la nouvelle orientation du gouvernement sénégalais.





Cette décision intervient quelques jours après les propos du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait réaffirmé la volonté de renforcer la souveraineté judiciaire du Sénégal, notamment en matière de coopération internationale.





Le Sénégal et la France sont liés par plusieurs accords bilatéraux sur la coopération judiciaire, incluant l'extradition. Toutefois, selon les autorités sénégalaises, ces engagements doivent reposer sur une base équitable et réciproque.





Le gel des procédures d’extradition vers la France pourrait constituer un tournant diplomatique dans les relations entre Dakar et Paris, en pleine reconfiguration depuis l’élection du président Bassirou Diomaye Faye.



MS



