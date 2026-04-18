CAN 2025 : Les trois premiers supporters sénégalais libérés au Maroc ce samedi

Trois des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc ont officiellement recouvré la liberté ce samedi 18 avril 2026. Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade ont quitté leur lieu de détention après avoir purgé l'intégralité de leur peine de trois mois de prison ferme. Cette information a été confirmée par leur avocat, Me Patrick Kabou, qui a salué les diligences effectuées par la représentation diplomatique et consulaire du Sénégal à Rabat.





Pour rappel, ces supporters avaient été condamnés pour « hooliganisme » suite aux incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 opposant le Sénégal au Maroc, le 18 janvier 2025.



Sur les 18 compatriotes initialement interpellés pour troubles à l’ordre public et dégradations, 15 restent encore derrière les barreaux : six purgent une peine de six mois et neuf autres ont été condamnés à un an de prison ferme. L'ambassade du Sénégal assure le suivi de leur situation en coordination avec les autorités marocaines.





MS/NDARINFO



