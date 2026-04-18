Éducation : Le Cusems suspend son mot d’ordre de grève

Le Directoire du Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) a officiellement annoncé la « suspension de son mot d’ordre de grève » ce vendredi 17 avril 2026. Cette décision survient au lendemain de la signature du protocole d’accord entre le Gouvernement et le G7, marquant une étape décisive vers l'apaisement du climat scolaire.





Selon le communiqué de l'organisation syndicale, ce choix est le fruit d’un « esprit de responsabilité » et d’un engagement constant pour la défense des intérêts des enseignants.





Tout en saluant les avancées enregistrées lors des négociations, le Cusems a précisé que cette suspension vise à « consolider les acquis obtenus ». Le syndicat a toutefois averti qu'il maintiendrait une « vigilance quant à la mise en œuvre effective des engagements pris » par l'État. Les responsables ont également tenu à féliciter les militants pour leur « discipline syndicale et leur sens du sacrifice », piliers des résultats obtenus à l'issue de ce bras de fer.





MS/NDARINFO

