Premier League : Bournemouth crée l'exploit et fait chuter Newcastle à St James' Park

L'AFC Bournemouth a créé la sensation ce samedi 18 avril 2026 en s'imposant sur la pelouse de Newcastle United (1-2) lors de la 33e journée de Premier League. Dans un St James' Park médusé, les Cherries ont renversé les Magpies grâce à une efficacité clinique en contre-attaque. Malgré une réduction du score tardive des hommes d'Eddie Howe, Newcastle n'a jamais réussi à combler son retard, butant sur une défense de Bournemouth héroïque dans les dernières minutes de la rencontre.





Cette défaite à domicile est un coup terrible pour Newcastle, qui voit ses chances de qualification européenne se réduire à cinq journées de la fin. Pour Bournemouth, ce succès de prestige assure quasiment le maintien dans l'élite et confirme la forme ascendante du club en cette fin de saison.



Le manque de réalisme des attaquants de Newcastle et les largesses défensives en première période ont été lourdement sanctionnés par des visiteurs décomplexés.





MS/NDARINFO



