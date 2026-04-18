Playoffs NBA 2026 : Le calendrier complet du premier tour dévoilé

Le calendrier complet du premier tour des playoffs NBA 2026 a été dévoilé vendredi, avec les débuts très attendus de Victor Wembanyama en phase finale, selon le site spécialisé BasketUSA.





Pour les grands débuts du Français en playoffs, il faudra attendre la nuit de dimanche à lundi, à 03h00 (heure française), face aux Portland Blazers, indique le calendrier publié.





Le joueur des San Antonio Spurs, deuxième tête de série de la conférence Ouest, affrontera donc les Blazers, septièmes de la conférence, dans une série qui s'annonce favorable aux Texans.





Le premier tour des playoffs NBA 2026 débutera ce samedi 18 avril à 19h00 avec le match Cleveland – Toronto, première rencontre de la conférence Est, selon le programme.



En conférence Est, le tableau oppose Detroit (1) à Orlando (8), Boston (2) à Philadelphie (7), New York (3) à Atlanta (6), et Cleveland (4) à Toronto (5).



En conférence Ouest, Oklahoma City (1) affrontera Phoenix (8), San Antonio (2) fera face à Portland (7), Denver (3) se mesurera à Minnesota (6), tandis que les LA Lakers (4) défieront Houston (5), d'après le calendrier.



"Comme chaque année, les premiers week-ends proposent plusieurs rencontres en 'prime time' pour les fans européens et africains", note BasketUSA dans sa publication.





Les matchs les plus accessibles aux horaires européens incluent Cleveland – Toronto (samedi 19h00), Boston – Philadelphia (dimanche 19h00), et Oklahoma City – Phoenix (dimanche 21h30), selon le programme.





Le premier tour se déroulera du 18 avril au 3 mai 2026, avec des matchs au meilleur des sept rencontres dans chaque série, indique le calendrier.





Plusieurs affiches sont particulièrement attendues, notamment Boston – Philadelphie dans un choc de l'Est, ou encore LA Lakers – Houston dans l'Ouest.





Victor Wembanyama, élu rookie de l'année lors de la saison 2023-2024, dispute sa deuxième saison NBA et découvre pour la première fois les playoffs, un moment historique pour le basket français.





Le calendrier prévoit que la plupart des matchs de San Antonio seront diffusés aux alentours de 02h00 à 04h30 (heure française), des horaires difficiles pour les fans européens du prodige français.





Les horaires définitifs des éventuels matchs 5, 6 et 7 de chaque série seront précisés ultérieurement en fonction de l'évolution des confrontations, précise le programme.





MS/NDARINFO



