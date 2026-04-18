Ligue 1 : Bamba Dieng punit l'OM et fait le break pour Lorient au Moustoir

Bamba Dieng a doublé la mise pour le FC Lorient à la 58e minute de jeu, lors de la 30e journée de Ligue 1 ce samedi 18 avril 2026. Idéalement servi par Pablo Pagis, l'attaquant sénégalais a profité des largesses et du mauvais placement de la défense marseillaise pour conclure d'une frappe précise du pied droit à ras de terre.



Ce but permet aux Merlus de faire le break face à l'Olympique de Marseille (2-0), plongeant son ancien club dans le doute.





L'ancien joueur de Diambars confirme ainsi sa grande forme du moment en punissant une équipe olympienne incapable de répondre à l'envie et à l'intensité imposées par les Lorientais. Ce deuxième but du Moustoir fragilise considérablement les ambitions marseillaises, alors que le bloc défensif de l'OM semble totalement dépassé par la vitesse des transmissions bretonnes.





MS/NDARINFO

