Sénégal : Dalal Jamm réussit une 2e greffe de moelle osseuse 100 % locale

L’Unité de greffe de moelle osseuse du Centre hospitalier national Dalal Jamm a annoncé avoir réalisé avec succès sa deuxième greffe, confirmant le statut de l’établissement comme centre de référence national en matière de soins hautement spécialisés.





Selon la direction de l’hôpital, cette nouvelle intervention a été effectuée intégralement au Sénégal, sans appui extérieur, par une équipe médicale 100 % sénégalaise. À la tête de cette prouesse, une équipe exclusivement féminine, dirigée par le Professeur Fatou Samba Diago Ndiaye, cheffe du Service d’Hématologie clinique.





Cette seconde greffe réussie intervient après le succès retentissant de la toute première transplantation, réalisée au milieu de l’année 2025, marquant une avancée majeure pour le système de santé sénégalais. Le Professeur Seynabou Fall et le Docteur Lolita, déjà impliquées dans la première greffe, ont également participé à cette seconde intervention.





Cette performance médicale, inédite à l’échelle nationale, s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’expertise locale dans le domaine des traitements de pointe, et témoigne des capacités croissantes du personnel hospitalier sénégalais à répondre aux défis des pathologies complexes.



Avec Le Soleil







