Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

États-Unis : Trump interdit l’entrée aux Sénégalais et Ivoiriens, les supporters exclus

Jeudi 18 Décembre 2025

États-Unis : Trump interdit l’entrée aux Sénégalais et Ivoiriens, les supporters exclus

Le président américain Donald Trump a signé un décret suspendant l’entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens, y compris pour les visas touristiques, provoquant l’inquiétude des supporters de football de ces deux nations africaines.

Si des exemptions sont prévues pour les joueurs, les staffs techniques et leurs familles, ce n’est pas le cas pour les supporters, désormais dans l’incapacité de se rendre aux États-Unis pour y suivre les rencontres de leurs équipes nationales.

La décision tombe à quelques mois d’une grande compétition internationale organisée sur le continent nord-américain. La Côte d’Ivoire doit y affronter l’Allemagne à Toronto, au Canada, tandis que le Sénégal rencontrera, dans la même ville, le vainqueur d’un match de barrage dont l’identité reste à déterminer.

Cette situation offre toutefois aux fans une alternative hors du territoire américain, Toronto étant pour l’instant épargnée par la mesure, ce qui pourrait permettre à certains de suivre au moins une rencontre de leur équipe.

Les autorités sénégalaises et ivoiriennes n’ont pas encore officiellement réagi à cette annonce, qui suscite déjà des critiques sur les réseaux sociaux et parmi les supporters.

MS
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.