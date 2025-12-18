États-Unis : Trump interdit l’entrée aux Sénégalais et Ivoiriens, les supporters exclus

Le président américain Donald Trump a signé un décret suspendant l’entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens, y compris pour les visas touristiques, provoquant l’inquiétude des supporters de football de ces deux nations africaines.



Si des exemptions sont prévues pour les joueurs, les staffs techniques et leurs familles, ce n’est pas le cas pour les supporters, désormais dans l’incapacité de se rendre aux États-Unis pour y suivre les rencontres de leurs équipes nationales.



La décision tombe à quelques mois d’une grande compétition internationale organisée sur le continent nord-américain. La Côte d’Ivoire doit y affronter l’Allemagne à Toronto, au Canada, tandis que le Sénégal rencontrera, dans la même ville, le vainqueur d’un match de barrage dont l’identité reste à déterminer.



Cette situation offre toutefois aux fans une alternative hors du territoire américain, Toronto étant pour l’instant épargnée par la mesure, ce qui pourrait permettre à certains de suivre au moins une rencontre de leur équipe.



Les autorités sénégalaises et ivoiriennes n’ont pas encore officiellement réagi à cette annonce, qui suscite déjà des critiques sur les réseaux sociaux et parmi les supporters.



