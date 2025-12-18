Connectez-vous
Infrastructures scolaires : Déthié Fall élargit son portefeuille

Jeudi 18 Décembre 2025

La passation de service entre le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, s’est tenue ce jeudi, marquant un tournant significatif dans la gestion des politiques publiques liées à l’éducation et aux infrastructures.
 

À l’issue de la cérémonie, il a été acté le transfert de la Direction des constructions scolaires du ministère de l’Éducation nationale vers celui des Infrastructures. Ce changement vise, selon les autorités, à renforcer l’efficacité, la coordination et la qualité des réalisations scolaires à l’échelle nationale.
 

Le rattachement de cette direction au ministère dirigé par Déthié Fall s’inscrit dans une stratégie de centralisation de la gestion des ouvrages publics, en s’appuyant sur l’expertise technique reconnue de ce département en matière de projets structurants.
 

Cette nouvelle configuration marque le début d’une phase de rationalisation et d’optimisation dans la gestion des infrastructures éducatives, avec pour ambition de mieux répondre aux enjeux d’un système éducatif performant, équitable et inclusif.

