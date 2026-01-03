CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

Interrogé sur la prestation collective des Lions après avoir été menés au score dès la 6e minute, Pape Gueye a salué le caractère de ses coéquipiers. "Non, top ! On a montré du caractère, parce qu'on était menés à zéro. Et on a su rattraper le score. Donc voilà, félicitations à mes coéquipiers", a-t-il souligné.



