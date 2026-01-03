Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

Samedi 3 Janvier 2026

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de finale de la CAN 2025, Pape Gueye s'est exprimé en zone mixte samedi soir à Tanger, affichant sa satisfaction tout en restant humble.
 

"Oui, je suis content. Franchement, le plus important a été fait, c'est-à-dire les trois points. Donc voilà, on a une étape de plus. On est content. Et voilà, c'est le plus important", a déclaré le milieu de terrain de Villarreal, visiblement heureux mais concentré sur l'essentiel.
 

Interrogé sur la prestation collective des Lions après avoir été menés au score dès la 6e minute, Pape Gueye a salué le caractère de ses coéquipiers. "Non, top ! On a montré du caractère, parce qu'on était menés à zéro. Et on a su rattraper le score. Donc voilà, félicitations à mes coéquipiers", a-t-il souligné.
 

L'homme du match a égalisé à la 29e minute sur une passe de Sadio Mané avant de donner l'avantage aux Lions en toute fin de première période (45'+3) sur un service de Nicolas Jackson. Ibrahima Mbaye a scellé la qualification en seconde période.
 

Le Sénégal affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre la Tunisie et le Mali, poursuivant sa quête d'un deuxième titre continental.
 

Ndarinfo/MS
 

CAN 2025

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1...

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1
L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 en...

CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive

CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive
Installé comme maître à jouer des Lions par Pape Thiaw, Iliman Ndiaye n'a pas encore montré sa...

CAN 2025 : Le message lucide de Pape Gueye avant le Soudan

CAN 2025 : Le message lucide de Pape Gueye avant le Soudan
Le milieu de terrain des Lions du Sénégal, Pape Gueye, s'est exprimé en zone mixte ce vendredi à la...
LES PLUS LUS

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

151 ans après : Des objets de la bataille de Samba Sadio exposés à Saint-Louis

28/12/2025

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Finances publiques : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA avec l'APE4, dépassant l'objectif de 140%

28/12/2025

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

30/12/2025
SERVICES