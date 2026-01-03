CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de finale de la CAN 2025, Pape Gueye s'est exprimé en zone mixte samedi soir à Tanger, affichant sa satisfaction tout en restant humble.
"Oui, je suis content. Franchement, le plus important a été fait, c'est-à-dire les trois points. Donc voilà, on a une étape de plus. On est content. Et voilà, c'est le plus important", a déclaré le milieu de terrain de Villarreal, visiblement heureux mais concentré sur l'essentiel.
Interrogé sur la prestation collective des Lions après avoir été menés au score dès la 6e minute, Pape Gueye a salué le caractère de ses coéquipiers. "Non, top ! On a montré du caractère, parce qu'on était menés à zéro. Et on a su rattraper le score. Donc voilà, félicitations à mes coéquipiers", a-t-il souligné.
L'homme du match a égalisé à la 29e minute sur une passe de Sadio Mané avant de donner l'avantage aux Lions en toute fin de première période (45'+3) sur un service de Nicolas Jackson. Ibrahima Mbaye a scellé la qualification en seconde période.
Le Sénégal affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre la Tunisie et le Mali, poursuivant sa quête d'un deuxième titre continental.
Ndarinfo/MS