CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1 contre le Soudan en huitièmes de finale de la CAN 2025, samedi à Tanger.





Passeur décisif sur le troisième but inscrit par Ibrahima Mbaye, Sadio Mané a salué la performance de son coéquipier. "Ça fait plaisir de lui donner une passe. Je pense qu'on se connaît très bien. Quand je l'ai vu, sa qualité de vitesse est incroyable. Je n'ai qu'à mettre devant. Il a su profiter de l'erreur du défenseur. Il a marqué le but. On est tous heureux pour lui", a déclaré le capitaine des Lions.





Mané a également apporté une précision : "C'est son deuxième but" en sélection et non le premier, contrairement à ce qui avait été évoqué.





Interrogé sur la nécessité de mieux débuter les matchs après le but encaissé dès la 6e minute, Sadio Mané a reconnu que l'équipe devait progresser sur cet aspect. "Bien sûr. Je pense que ça va être très important de bien débuter les matchs. C'est dommage, on n'aurait pas dû prendre ce but", a-t-il admis.





Le joueur d'Al-Nassr a promis davantage d'intensité pour les quarts de finale. "Oui, bien sûr. Qu'il y ait plus d'intensité pour très tôt tuer les matchs ? C'est des choses à rectifier. On va essayer de regarder, de visionner la vidéo pour ne pas commettre ce genre de choses à l'avenir", a-t-il assuré.





Le Sénégal affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre la Tunisie et le Mali, dans sa quête d'un deuxième titre continental après le sacre de 2022.





Ndarinfo/MS





