Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

Le gouvernement a décidé d'augmenter de 5,2 milliards FCFA les moyens alloués à l'alimentation des corps de troupe des forces de défense et de sécurité, dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour l'année 2025.
Le document gouvernemental présenté aux députés lundi fait état de cette dotation supplémentaire spécifiquement dédiée à l'alimentation des forces de défense et de sécurité.
Cette augmentation s'inscrit dans un contexte budgétaire contraint, où le gouvernement a dû procéder à une rationalisation globale des dépenses pour maintenir l'équilibre des finances publiques. Malgré cette contrainte, les autorités ont choisi de préserver et même de renforcer les moyens destinés aux forces de sécurité.
Le gouvernement rappelle que cette augmentation figure parmi les dépenses qualifiées "d'urgentes", qui représentent au total 56,8 milliards FCFA.
Ces dépenses prioritaires comprennent également les bourses des étudiants (11,8 milliards), la participation de l'État dans Africa Finance Corporation (8,4 milliards), ou encore le soutien à la Société nationale de Gestion des Déchets (6 milliards).
MS