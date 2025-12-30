Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

Mardi 30 Décembre 2025

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

Le gouvernement a décidé d'augmenter de 5,2 milliards FCFA les moyens alloués à l'alimentation des corps de troupe des forces de défense et de sécurité, dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour l'année 2025.
 

Le document gouvernemental présenté aux députés lundi fait état de cette dotation supplémentaire spécifiquement dédiée à l'alimentation des forces de défense et de sécurité.
 

Cette augmentation s'inscrit dans un contexte budgétaire contraint, où le gouvernement a dû procéder à une rationalisation globale des dépenses pour maintenir l'équilibre des finances publiques. Malgré cette contrainte, les autorités ont choisi de préserver et même de renforcer les moyens destinés aux forces de sécurité.
 

Le gouvernement rappelle que cette augmentation figure parmi les dépenses qualifiées "d'urgentes", qui représentent au total 56,8 milliards FCFA.
 

Ces dépenses prioritaires comprennent également les bourses des étudiants (11,8 milliards), la participation de l'État dans Africa Finance Corporation (8,4 milliards), ou encore le soutien à la Société nationale de Gestion des Déchets (6 milliards).


MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir
Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, l'Équipe Nationale du Sénégal va tenter de...

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"
À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, qui vit sa première CAN, s'affirme déjà comme l'un des jeunes...

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"
Le Sénégal se prépare à défier le Bénin lundi à 19h dans le cadre de la dernière journée du groupe...

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes
Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a concédé le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la...

CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC

CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC
Auteur d'un match solide et de l'égalisation face à la RDC (1-1), Sadio Mané a été désigné homme du...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

24/12/2025

Secteur extractif : Les recettes bondissent à 455,99 milliards FCFA en 2024

23/12/2025

Gov'athon 2025 : Sonko veut 1000 PDG plutôt qu'un million de politiciens

23/12/2025

Ousmane Sonko annonce un Plan spécial d'Investissement 2026-2028

26/12/2025

Le communiqué du conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre 2025

26/12/2025
SERVICES