Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

Jeudi 1 Janvier 2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

L'État sénégalais va faire installer des antennes satellitaires permettant à près de un million de personnes d'accéder gratuitement à Internet en 2026, a annoncé mercredi le président de la République Bassirou Diomaye Faye.
 

"Le Sénégal franchira une étape majeure vers la connectivité universelle, avec le déploiement d'antennes satellitaires permettant à près de un million de personnes d'accéder gratuitement à Internet en 2026", a déclaré le chef de l'État lors de son discours à la nation à la veille du Nouvel An.
 

Selon le président, cette politique de connectivité universelle permettra d'"ouvrir de nouvelles perspectives pour l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique".
 

Bassirou Diomaye Faye a également annoncé des investissements supplémentaires en 2026 pour le programme de construction de 30 000 logements et le programme de rénovation urbaine.
 

"Ces choix traduisent une conviction claire : le Sénégal dispose des ressources, de l'intelligence collective et de la capacité de travail nécessaires pour se relever, se transformer et bâtir son avenir par ses propres efforts, avec sa jeunesse comme moteur et son peuple comme force", a souligné le président de la République.

MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D
L'équipe nationale du Sénégal a battu, mardi, celle du Bénin par trois buts à zéro lors d'un match...

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir
Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, l'Équipe Nationale du Sénégal va tenter de...

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"
À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, qui vit sa première CAN, s'affirme déjà comme l'un des jeunes...

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"
Le Sénégal se prépare à défier le Bénin lundi à 19h dans le cadre de la dernière journée du groupe...

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes
Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a concédé le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Ousmane Sonko annonce un Plan spécial d'Investissement 2026-2028

26/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

Le communiqué du conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre 2025

26/12/2025

Autoroute Dakar-Saint-Louis : Les impactés de Diougop réclament leurs indemnisations

26/12/2025
SERVICES