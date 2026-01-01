Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

L'État sénégalais va faire installer des antennes satellitaires permettant à près de un million de personnes d'accéder gratuitement à Internet en 2026, a annoncé mercredi le président de la République Bassirou Diomaye Faye.





"Le Sénégal franchira une étape majeure vers la connectivité universelle, avec le déploiement d'antennes satellitaires permettant à près de un million de personnes d'accéder gratuitement à Internet en 2026", a déclaré le chef de l'État lors de son discours à la nation à la veille du Nouvel An.





Selon le président, cette politique de connectivité universelle permettra d'"ouvrir de nouvelles perspectives pour l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique".





Bassirou Diomaye Faye a également annoncé des investissements supplémentaires en 2026 pour le programme de construction de 30 000 logements et le programme de rénovation urbaine.





"Ces choix traduisent une conviction claire : le Sénégal dispose des ressources, de l'intelligence collective et de la capacité de travail nécessaires pour se relever, se transformer et bâtir son avenir par ses propres efforts, avec sa jeunesse comme moteur et son peuple comme force", a souligné le président de la République.



