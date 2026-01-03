CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1

L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 en s'imposant 3-1 face au Soudan, samedi au stade Ibn Batouta de Tanger, au terme d'un match maîtrisé après un début difficile.





Les Lions ont été surpris dès la 6e minute par un but précoce d'Abdallah Amar, subtilement réalisé, qui a donné l'avantage aux Crocodiles du Nil. Bousculés, les hommes de Pape Thiaw ont dû patienter jusqu'à la 29e minute pour égaliser grâce à Pape Gueye, bien servi par Sadio Mané.





Le recul des Soudanais a progressivement libéré des espaces pour Sadio Mané et ses coéquipiers, qui ont multiplié les assauts. Cette domination a été récompensée en toute fin de première période par un deuxième but de Pape Gueye (45'+3), sur une passe décisive de Nicolas Jackson, permettant aux Lions de rentrer aux vestiaires avec l'avantage (2-1).





En seconde période, le Sénégal a confirmé sa supériorité et scellé sa qualification grâce à Ibrahima Mbaye, qui a inscrit le troisième but, portant le score final à 3-1.





L'auteur du doublé, Pape Gueye, a été le grand artisan de cette victoire, répondant présent au moment où l'équipe en avait le plus besoin après l'ouverture du score soudanaise. Le milieu de terrain de Villarreal a ainsi permis aux Lions de renverser la vapeur et de se mettre à l'abri.





Le Sénégal, premier du groupe D, affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre la Tunisie et le Mali. Les Lions poursuivent ainsi leur quête d'un deuxième titre continental après leur sacre en 2022.





Ndarinfo/MS





