Centenaire de Wade : La longue marche du PDS vers le pouvoir

Le parcours politique de Maître Abdoulaye Wade, dont le centenaire est célébré en grande pompe ces 4 et 5 juin 2026 à Dakar, se confond intimement avec la trajectoire du Parti démocratique sénégalais (PDS). Fondée le 31 juillet 1974 à Louga sous le régime de parti unique de Léopold Sédar Senghor, cette formation historique a incarné la longue et sinueuse marche du Sénégal vers le multipartisme et le pluralisme démocratique.





Présenté à ses débuts comme un parti de contribution plutôt que d'opposition radicale, le PDS a su exploiter le système des quatre courants en 1976 pour s'installer comme le premier parti d'opposition légal sous l'étiquette libérale-démocrate, propulsant le panafricaniste Abdoulaye Wade au rang de figure incontournable de l'échiquier national.







Devenu une véritable machine électorale sous le mot d’ordre populaire « Sopi » lancé en 1988, le PDS a structuré la vie politique du pays à travers une double stratégie alliant contestation de rue et gouvernements d'union nationale. Ce long combat de 26 ans a trouvé son apogée le 19 mars 2000 lors de la première alternance pacifique du Sénégal, ouvrant un cycle de 12 ans de pouvoir libéral caractérisé par de grands travaux d'infrastructures et une diplomatie offensive.



Cependant, le navire bleu a également été secoué par de violentes rivalités internes, provoquant les départs de dauphins clés comme Idrissa Seck et Macky Sall. Ce dernier finira par battre son mentor en 2012, actant le retour du PDS dans les rangs de l'opposition.





Confrontée au défi de sa reconstruction et à la succession d'Abdoulaye Wade, la formation libérale traverse depuis plus d'une décennie une crise de leadership marquée par l'exil de Karim Wade. Les invalidations successives de la candidature de Wade-fils aux présidentielles de 2019 et 2024 par le Conseil constitutionnel ont laissé le parti sans repreneur direct sur le terrain national. Pour autant, malgré les scissions successives qui ont donné naissance à des appareils rivaux comme l'APR, le PDS fait preuve d'un ancrage militant particulièrement résilient.





À l'heure du centenaire de son patriarche, le parti conserve un rôle de pivot historique indispensable à la configuration des grandes alliances parlementaires et présidentielles du Sénégal.





MS/NDARINFO



