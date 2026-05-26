Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale avec 132 voix

Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a été officiellement élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 26 mai 2026. À l'issue des opérations de vote secret supervisées par le bureau de séance à la place Soweto, le candidat du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes a obtenu un plébiscite massif des députés de la majorité, actant ainsi son installation à la tête de la deuxième institution de la République.





Les résultats officiels proclamés par le président de séance, Ismaïla Diallo, affichent une participation de 133 votants ayant déposé leur enveloppe dans l'urne. Sur l'ensemble des suffrages exprimés, Ousmane Sonko a recueilli un total de 132 voix en sa faveur. Les services de l'administration parlementaire ont également enregistré une seule abstention et zéro bulletin nul au cours du dépouillement, traduisant une discipline de vote totale au sein du bloc de la majorité.





Ce vote consacre le dénouement de la séquence institutionnelle ouverte par la démission, ce dimanche, de l'ancien président du Parlement El Malick Ndiaye. À la suite de la validation de son retour comme député à 09 heures 14 minutes, Ousmane Sonko quitte définitivement les bancs de l'hémicycle pour s'installer au fauteuil présidentiel du perchoir, d'où il dirigera désormais les travaux législatifs de cette session.





Le nouveau président de l'Assemblée nationale s'apprête à prononcer son allocution d'installation devant la représentation nationale. Cette élection reconfigure de manière majeure l'architecture du pouvoir au Sénégal, alors que les observateurs politiques restent suspendus aux conclusions de l'avis juridique du Conseil constitutionnel sollicité par l'Exécutif en début de matinée.





MS/NDARINFO



