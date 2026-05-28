Tabaski 2026 : Bassirou Diomaye Faye érige le sacrifice du prophète Ibrahim en leçon de civisme pour la République.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué la traditionnelle prière de l'Aïd el-Kébir ce jeudi 28 mai 2026 au sein de la Grande Mosquée de Dakar. Dirigée par l'Imam Ratib, El Hadji Moussa Samb, la cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule nombreuse de fidèles et de hautes personnalités religieuses et politiques de l'État.



À la suite de l'office, le chef de l'Exécutif a prononcé une allocution, au cours de laquelle il a affirmé reconnaître les sacrifices consentis par les Sénégalais. Dressant un parallèle spirituel et citoyen, il a rappelé que l’acte du prophète Ibrahim constitue une puissante leçon de foi et de civisme qui doit directement inspirer la refondation de la République.





Le chef de l'État a longuement insisté sur les valeurs républicaines de solidarité, de partage et d'équité sociale en ces temps de célébration.



Assurant que les plus hautes autorités de l'État n'ignorent aucunement les lourds efforts financiers déployés par les pères et mères de famille pour célébrer dignement cette fête, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé la profonde reconnaissance de la nation à ceux qui ont pu le faire, tout en manifestant une solidarité indéfectible envers les citoyens que les conditions économiques actuelles ont privés d'une telle plénitude.



Rappelant l'essence même de la Tabaski, il a martelé qu'aucun Sénégalais ne se sentira seul tant que la communauté saura faire vivre le principe cardinal du partage.





MS/NDARINFO



