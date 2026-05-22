Ousmane Sonko : ‘’Ce soir, je dormirai le cœur léger à la Cité Keur Gorgui’’

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre, Ousmane Sonko, ce vendredi 22 mai 2026. L'annonce officielle a été faite par le secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, lors d'une déclaration diffusée sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).





Conformément aux dispositions réglementaires, cette décision entraîne la démission collective de l’ensemble des membres du gouvernement. Les ministres sortants ont reçu pour consigne d’assurer la gestion des affaires courantes en attendant la formation d'une nouvelle équipe.





La réaction d'Ousmane Sonko après la publication des décrets

Quelques instants après la diffusion du communiqué officiel de la présidence, l'ancien chef du gouvernement s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour acter son départ de la Primature.



« Alhamdoulillah. Ce soir, je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui », a écrit Ousmane Sonko sur sa page officielle. Par cette brève déclaration, le président du parti PASTEF-Les Patriotes a signifié son retour à sa résidence privée située à Dakar, marquant ainsi la fin de sa mission à la tête de l'Exécutif après plusieurs mois de gestion.





MS/NDARINFO





