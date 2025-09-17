Cheikh Niang, nouveau ministre des Affaires étrangères, s’engage à servir avec rigueur et détermination

Le nouveau ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, s’est engagé ce mardi à “servir avec rigueur et détermination” pour le rayonnement du Sénégal sur le plan international. Ce discours a été prononcé lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Yassine Fall, récemment nommée ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à la suite du réaménagement gouvernemental du 6 septembre dernier.



Dans son allocution, M. Niang a souligné la gravité et la noblesse de la mission qui lui a été confiée, précisant que celle-ci requiert “abnégation, lucidité et constance.” “Je prends l’engagement de la servir avec rigueur et détermination,” a-t-il déclaré. Le nouveau ministre a également exprimé sa reconnaissance envers le personnel de son ministère, saluant leurs qualités professionnelles, tant dans l’administration centrale que dans les missions diplomatiques à l’étranger.



L’homme du sérail, ancien diplomate, a évoqué les défis de sa nouvelle mission, notamment la consolidation de l’intégration africaine, la défense des intérêts stratégiques du Sénégal sur la scène internationale, et le renforcement des liens avec la diaspora sénégalaise. M. Niang a insisté sur l'importance de l'effort collectif pour relever les défis et renforcer la place du Sénégal dans le monde.



"Nous devons affirmer la souveraineté du Sénégal dans un monde en recomposition," a-t-il affirmé, tout en soulignant la nécessité de renforcer les partenariats économiques et d'attirer des investissements étrangers pour soutenir l’émergence de l’industrie nationale. Il a également souligné que sa diplomatie sera un levier pour promouvoir le Sénégal à l’international, tout en s’adaptant aux mutations géopolitiques, économiques et technologiques.



Cheikh Niang a conclu en appelant à “l’audace et à la vigilance” face aux défis mondiaux, et à “servir avec dignité” pour faire briller le Sénégal aux yeux des nations.



