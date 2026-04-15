Coalition Diomaye Président : « Les critiques contre la fondation sont indécentes »

La Coalition Diomaye Président est montée au créneau pour dénoncer des « attaques indécentes » visant la fondation portée par les Premières dames Absa Faye et Marie Khone Faye.





Dans un communiqué officiel, elle fustige les critiques adressées aux initiatives de l'organisation dans le cadre de la lutte contre le cancer, les qualifiant de manœuvres politiques dénuées de fondement humanitaire.





La coalition souligne que l'engagement des Premières dames dans le secteur de la santé, et plus particulièrement en faveur des patients cancéreux, répond à une urgence nationale. Elle rappelle que ces actions visent à renforcer les plateaux techniques et à faciliter l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables.





Pour les responsables de la Coalition Diomaye Président, ces polémiques détournent l'attention des véritables enjeux de santé publique. Ils réitèrent leur soutien total à la fondation, tout en appelant les acteurs politiques à la retenue et à la solidarité nationale face aux défis posés par les maladies non transmissibles au Sénégal.





MS/NDARINFO

