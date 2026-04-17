Affaire Farba Ngom : La Chambre d'accusation annule toute la procédure

La Chambre d'accusation a prononcé, jeudi, l'annulation totale de la procédure visant Farba Ngom dans l'affaire dite de ses deux téléphones portables.



Cette décision judiciaire de haute importance invalide les « procès-verbaux d'audition », le « procès-verbal d'arrestation » ainsi que le « réquisitoire supplétif du parquet » qui sollicitait l'inculpation du député-maire d'Agnam.





Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, cette annulation de procédure met, pour l'heure, un coup d'arrêt aux poursuites engagées dans ce dossier complexe.





MS/NDARINFO

