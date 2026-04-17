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Affaire Farba Ngom : La Chambre d'accusation annule toute la procédure

Vendredi 17 Avril 2026 - 05:40

Affaire Farba Ngom : La Chambre d'accusation annule toute la procédure
La Chambre d'accusation a prononcé, jeudi, l'annulation totale de la procédure visant Farba Ngom dans l'affaire dite de ses deux téléphones portables.

Cette décision judiciaire de haute importance invalide les « procès-verbaux d'audition », le « procès-verbal d'arrestation » ainsi que le « réquisitoire supplétif du parquet » qui sollicitait l'inculpation du député-maire d'Agnam.


Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, cette annulation de procédure met, pour l'heure, un coup d'arrêt aux poursuites engagées dans ce dossier complexe.


MS/NDARINFO
 

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