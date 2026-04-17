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Saint-Louis : Le DMER salue l'arrivée de John Deere pour booster la productivité

Vendredi 17 Avril 2026 - 05:43

Saint-Louis : Le DMER salue l'arrivée de John Deere pour booster la productivité
Le Directeur du Matériel et de l’Équipement Rural (DMER), Bounama DIEYE, s’est réjoui, jeudi, de l’installation du géant industriel John Deere à Saint-Louis. Pour ce responsable au Ministère de l'Agriculture, l'arrivée de ce partenaire stratégique marque un tournant dans la volonté de l'État de « renforcer la mécanisation agricole du Sénégal » tout en « démocratisant les offres de service ».


L'objectif affiché est de permettre aux petits producteurs n'ayant pas les moyens d'acquérir du matériel lourd de « bénéficier de ces équipements agricoles » via un service de proximité performant.


Bounama DIEYE a insisté sur l'importance du dispositif de Service Après-Vente (SAV) et de l'expertise technique qui accompagneront les acteurs sur le terrain. Tout en saluant cette étape, il a invité le constructeur à ne pas se limiter à la vente, mais à envisager « l’installation d’usines de montage au Sénégal ».


Une telle perspective permettrait, selon lui, de « fixer nos jeunes et de créer des emplois liés à la mécanisation », tout en assurant une formation de qualité pour un développement durable de l'agriculture dans toutes les zones agroécologiques du pays.

 


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