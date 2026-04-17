Diamaguène : Un duo d'agresseurs arrêté suite à une dispute pour le butin

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a mis fin, dans la nuit du 16 avril 2026, aux agissements d'un « duo de malfaiteurs spécialisé dans les vols commis la nuit en réunion ». Les deux individus avaient dépouillé, la veille, une jeune fille de son téléphone portable sous la menace de violence à proximité du mur du TER.





L'arrestation a été facilitée par une « dispute liée à la répartition du butin » qui a éclaté entre les agresseurs, poussant la grand-mère de l'un d'eux à solliciter l'intervention des forces de l'ordre.





Lors de l'opération menée par la Brigade de Recherches (BR), l'un des suspects a été interpellé avec l'appareil volé, qui a « sonné durant l'intervention » suite à l'appel d'une autre victime. Après avoir reconnu les faits et dénoncé son acolyte, ce dernier a également été appréhendé. Les deux mis en cause sont actuellement placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit », tandis que les investigations se poursuivent.





MS/NDARINFO



