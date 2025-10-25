Colobane : Pape Malick Ndour entendu par la gendarmerie, dément tout appel à l’insurrection

L’ancien ministre Pape Malick Ndour, membre de l’Alliance pour la République (APR), a affirmé samedi avoir été auditionné par la Section de recherches de Colobane à la suite de propos tenus lors d’un rassemblement politique en soutien au député-maire Farba Ngom.





Dans une déclaration rendue publique, il a indiqué avoir été informé de sa convocation ce vendredi à 14h30 pour une audition prévue à 16h, à laquelle il a tenu à se rendre « par respect aux institutions », malgré des contraintes personnelles.





L’ancien coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) a précisé que ses déclarations n’avaient en aucun cas pour but d’appeler à l’insurrection ou au soulèvement. Il a déclaré devant les enquêteurs, qu’il a salués pour leur courtoisie, avoir toujours agi dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République.





Pape Malick Ndour s’est dit désolé de la polémique suscitée, qu’il attribue à des interprétations erronées. Il a annoncé renoncer à toute plainte, préférant, selon ses termes, « tourner la page » et laisser la justice se consacrer à des dossiers plus prioritaires.





Il a par ailleurs lancé un appel à un débat public apaisé, centré sur les véritables défis nationaux que sont l’économie, l’éducation, la santé et la sécurité.





Pape Malick Ndour a exprimé sa gratitude envers ses avocats, les militants de l’APR et les citoyens sénégalais qui lui ont manifesté leur soutien.





