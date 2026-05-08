Hajj 2026 : décollage du premier vol à l'AIBD, le Sénégal lance son opération record

Le premier vol à destination des lieux saints de l’islam a décollé ce vendredi 8 mai 2026 de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Avec 400 pèlerins à bord, tous issus de groupements privés, ce départ marque le coup d'envoi d'une série de 25 vols programmés par Air Sénégal jusqu'au 18 mai. Un deuxième vol prévu aux environs de 17 heures portera à près de 800 le nombre de Sénégalais ayant quitté le sol national pour cette première journée.





Cette édition 2026 est historique pour le Sénégal, qui dispose pour la première fois d'un quota de 12 860 pèlerins. Selon le général de division Mamadou Gaye, délégué général au pèlerinage, l'objectif est atteint à 100 % avec la délivrance de la totalité des visas. Sur l'ensemble du contingent, 1 860 pèlerins sont encadrés par la délégation générale, tandis que près de 11 000 sont pris en charge par des agences privées. Fait notable : les femmes représentent cette année 65 % de l'effectif total des pèlerins.





L'innovation majeure de cette campagne réside dans l'application de l'initiative "Tariq Makka" (Route de La Mecque). Le Sénégal est l'un des deux seuls pays d'Afrique à bénéficier de ce dispositif dérogatoire. Ce système permet aux futurs hajjs d'effectuer toutes les formalités d'entrée en Arabie Saoudite directement à Dakar, les exemptant ainsi de nombreux contrôles administratifs une fois arrivés sur place. Ce gain de temps précieux est le fruit d'une collaboration étroite entre les ministères sénégalais et les autorités saoudiennes.





Les autorités, représentées par l'ambassadeur Khar Diouf et le secrétaire général du ministère des Transports, El Hadj Abdoulaye Guèye, se sont dites satisfaites et confiantes quant au déroulement du séjour. L'amélioration du dispositif d'accueil à l'AIBD et la synergie entre les différents services de l'État visent à offrir aux fidèles des conditions de voyage optimales. Les départs vont s'enchaîner à un rythme soutenu durant les dix prochains jours pour acheminer l'ensemble des pèlerins vers la terre sainte.





MS/NDARINFO





