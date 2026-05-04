Sénégal : généralisation de l’examen blanc national du CFEE à partir du 11 mai

L’examen blanc du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) franchit une étape décisive avec son élargissement sur l’ensemble du territoire national à partir du lundi 11 mai. Cette décision du ministère de l’Éducation nationale fait suite à une phase test réussie dans l'académie de Dakar en 2025, dont les résultats ont été jugés très satisfaisants tant sur le plan organisationnel que sur les performances des élèves.





L'initiative, qui se tiendra désormais à la même période dans toutes les académies du pays, vise principalement à consolider les acquis et à corriger les insuffisances pédagogiques avant la session officielle.







Cette orientation stratégique s'inscrit dans le cadre des réformes de l'organisation des examens scolaires, conformément à la directive n°14 issue du Conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours 2025-2026.





En éprouvant ce nouveau format dans des conditions réelles, les autorités entendent procéder à une analyse approfondie des résultats nationaux pour identifier d'éventuelles failles et apporter les ajustements nécessaires. Le secrétaire général du ministère a d'ores et déjà instruit les inspecteurs d’académie de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir le succès de cette activité jugée stratégique pour le système éducatif.







MS/NDARINFO





