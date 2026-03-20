Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé le lancement de quatre concours directs pour l'entrée dans les centres de formation en santé, prévus les 9 et 10 mai 2026.



Ces concours visent à recruter des élèves infirmiers d’État, des sages-femmes d’État, des assistants infirmiers et des techniciens en maintenance hospitalière. Les dépôts de dossiers sont ouverts jusqu'au 17 avril 2026 dans les Centres académiques d’orientation scolaire et professionnelle (CAOSP).



Voici le récapitulatif des concours annoncés par la Direction des Ressources Humaines :



CONCOURS SANTÉ - SESSION 2026

Section Date du Concours Lieux des Épreuves Places / Centres Infirmier d'État 09 mai 2026 Dakar, Kaolack, Thiès, Tambacounda, St-Louis, Ziguinchor 20 places par CRFS Sage-femme d'État 10 mai 2026 Dakar, Kaolack, Thiès, Tambacounda, St-Louis, Ziguinchor 20 places par CRFS Assistant Infirmier d'État 09 mai 2026 Dakar, Kolda, Matam 20 places (Kolda / Matam) Maintenance Hospitalière 10 mai 2026 Lycée Blaise DIAGNE (Dakar) 15 places au total

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Période de dépôt : Du 17 mars au 17 avril 2026 .

Lieu de dépôt : Centres Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle ( CAOSP ).

Conditions d'âge : Être de nationalité sénégalaise et âgé de 18 ans au moins au 31 décembre 2026.

Diplôme requis : Baccalauréat (pour Infirmier/Sage-femme) ou BFEM (pour Maintenance/Assistant).

Frais d'inscription : 3 000 F CFA.





COMPOSITION DU DOSSIER

Demande manuscrite adressée au Ministre de la Santé. Extrait de naissance (moins de 3 mois). Extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois). Certificat de visite et contre-visite (moins de 3 mois). Copie légalisée du diplôme requis. Copie légalisée du certificat de nationalité.



Contact DRH : Division Formation, rue Aimé Césaire Fann-Résidence. 📞 33 869 42 27 / 33 869 43 04



MS/NDARINFO



