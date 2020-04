Covid-19 : 7 nouveaux cas de coronavirus à Touba et Mbacké

Les villes de Touba et Mbacké ont enregistré samedi sept cas de coronavirus, dont un causé par la transmission communautaire, a-t-on appris du médecin-chef de la région de Diourbel (centre), Mamadou Dieng.



Le cas de Covid-19 provenant de la transmission communautaire a été relevé à Mbacké, a précisé M. Dieng, ajoutant que tous les patients sont hospitalisés à Darou Marnane, un quartier de la commune de Touba, en attendant qu’un deuxième centre de traitement soit ouvert dans cette ville.



Selon lui, un centre de pédiatrie que des émigrés ont fait construire à Touba a été mis à la disposition de la région médicale de Diourbel, qui va en faire un centre de traitement du Covid-19.



‘’On va certainement l’ouvrir dans les jours à venir’’, a-t-il dit, soulignant que cet établissement de santé aura une plus grande capacité d’accueil que le centre de traitement du Covid-19 de Darou Marnane.



Soixante-huit cas de coronavirus ont été recensés dans les villes de Touba et Mbacké, depuis le 10 mars, selon la région médicale de Diourbel.



APS