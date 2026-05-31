Crise politique : Waly Diouf Bodian appelle à la grandeur

Face aux vives tensions politiques qui secouent le sommet de l'État, le responsable de Pastef Waly Diouf Bodian lance un appel pressant au calme, à la responsabilité et au dépassement général.





Il a fermement rappelé que la conjoncture politique nationale ne laissait plus de place aux querelles partisanes. Pour lui, « la situation actuelle exige de la grandeur et de la hauteur ».



Selon ses termes, « c’est la stabilité institutionnelle et sociale du pays qui est en jeu, a minima », imposant une prise de conscience collective pour éviter un blocage systémique préjudiciable à la marche de la République.





Tout en tirant la sonnette d'alarme, Waly Diouf Bodian a tenu à réaffirmer l'ancrage idéologique de son camp tout en tendant une main républicaine pour une sortie de crise négociée.





Il a ainsi déclaré : « Pour notre part, nous sommes ouverts sur des solutions intégrant les intérêts du pays et conformes aux valeurs de notre offre programmatique ». Ce dialogue concerté devra impérativement se faire sans pour autant renier les promesses de rupture et de transformation systémique faites au peuple sénégalais.





SN/NDARINFO



