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Hajj 2026 : Le premier vol retour d'Air Sénégal attendu dimanche

Samedi 30 Mai 2026

Hajj 2026 : Le premier vol retour d'Air Sénégal attendu dimanche

La compagnie aérienne nationale Air Sénégal s’apprête à entamer la phase retour du pèlerinage aux lieux saints de l'islam, avec un premier vol officiel programmé ce dimanche 31 mai 2026 aux alentours de 15 heures à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Dakar.


Après avoir achevé avec succès les opérations de convoyage vers le Royaume d'Arabie Saoudite, la direction générale de la compagnie et le Comité d'organisation du Hajj se mobilisent pour assurer le rapatriement des fidèles dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.


Pour cette édition 2026, le Sénégal s'est vu octroyer un quota global de 12 860 pèlerins, caractérisé par une forte représentativité des voyagistes privés qui ont pris en charge près de 11 000 Tunisiens de la foi, contre 1 860 fidèles encadrés directement par la Délégation générale aux lieux saints de l’islam, avec une présence féminine majoritaire atteignant 65% de l'effectif total.
 

Le président du Comité d’organisation du Hajj, Hanne Samba Sall, a exprimé son optimisme quant au bon déroulement de ce pont aérien retour entre Djeddah et Dakar. Faisant le bilan de la première étape de cette mission d'envergure, le responsable a précisé que la compagnie nationale a transporté exactement 9 729 pèlerins lors de la phase aller.


Les autorités aéroportuaires, en étroite synergie avec la Délégation générale et les services de santé, ont d'ores et déjà mis en place un dispositif d'accueil renforcé au niveau du terminal de l'AIBD pour faciliter les formalités douanières et policières des premiers flux de pèlerins attendus, tout en veillant à la gestion fluide des bagages et de l'eau bénite de Zamzam.
 

SN/NDARINFO
 



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