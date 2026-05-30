Météo : Premières pluies au Sud et canicule à 44°C au Nord

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié ses prévisions pour les prochaines 24 heures, annonçant un ciel passagèrement nuageux sur une grande partie du territoire sénégalais.



Selon le bulletin technique couvrant la période du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026, des pluies faibles, parfois accompagnées de manifestations orageuses, sont attendues entre la soirée de ce samedi et le petit matin de dimanche dans les régions méridionales et orientales du pays, notamment à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou, marquant les prémices de l'installation progressive de l'hivernage dans ces zones.





Parallèlement à ces perturbations pluvio-orageuses au Sud, une chaleur caniculaire particulièrement intense va continuer de sévir à l’intérieur du pays. Les thermomètres vont s'affoler dans la partie Nord et Est, avec des températures maximales extrêmes qui devraient atteindre 44°C à Podor, Linguère et Matam, tandis que la localité de Bakel enregistrera jusqu’à 43°C.





Au Centre et à l'Est, notamment à Diourbel, Kaffrine et Tambacounda, le mercure grimpera jusqu’à 42°C. L’ANACIM signale également une légère suspension de poussière sur le Nord, l’Est et le Centre, tandis que les conditions maritimes resteront relativement calmes avec des vents faibles à modérés.





SN/NDARINFO



