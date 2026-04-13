Dakar : Un cuisinier arrêté pour trafic de drogue entre Ben Tally et Ouagou Niayes

Une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a mené à l'interpellation d'un cuisinier officiant sur l'axe Ben Tally - Ouagou Niayes. Les forces de sécurité, agissant sur la base de renseignements précis, ont mis fin aux activités illicites du suspect qui profitait de sa mobilité professionnelle pour écouler des produits prohibés dans ces quartiers populaires de la capitale.





Lors de la perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur une substance préoccupante : un mystérieux comprimé blanc, dont la composition exacte est en cours d'analyse en laboratoire. Les premiers éléments de l'enquête suggèrent que ce produit circulait activement dans le secteur, suscitant l'inquiétude des autorités sanitaires et sécuritaires.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour trafic de drogue et mise en danger de la vie d'autrui, en attendant les résultats des expertises toxicologiques qui permettront de déterminer la nature exacte de cette nouvelle drogue de synthèse.



MS/NDARINFO





