Site « Difoncé » : un véhicule volé retrouvé en cours de démantèlement.

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a mis fin aux agissements d'un réseau spécialisé dans le vol de véhicules avec effraction.



Deux individus ont été déférés devant le parquet pour association de malfaiteurs, vol commis avec usage de moyen de locomotion, complicité et recel. L'affaire avait débuté en février dernier après le vol d'une Hyundai Getz appartenant à une société d'assistance routière, emportée par un camion remorque porte-voitures.





Grâce à un travail de renseignement, les enquêteurs ont localisé le véhicule dans une ruelle du site de vente de pièces détachées « Difoncé ».



La voiture était déjà en cours de dépiéçage, présentant un Neiman forcé, des vitres brisées et plusieurs pièces manquantes. Le cerveau présumé de l'opération, déjà incarcéré à la Maison d’Arrêt de Reubeuss pour une autre affaire, a été extrait pour audition. Il a avoué avoir orchestré le vol et revendu le véhicule pour la somme dérisoire de 120 000 FCFA. Si les suspects identifiés font désormais face à la justice, la police poursuit activement ses recherches pour interpeller les autres membres du réseau encore en fuite.



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