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Mbour : Un vendeur de pièces détachées duplique les clés et cambriole son patron

Lundi 13 Avril 2026 - 06:24

Mbour : Un vendeur de pièces détachées duplique les clés et cambriole son patron

Un vendeur de pièces détachées basé à Mbour a été interpellé par les forces de sécurité après avoir orchestré un cambriolage minutieux au préjudice de son propre employeur. Profitant de la confiance de son patron, le mis en cause a mis au point un stratagème sophistiqué pour dérober une importante quantité de marchandises et de fonds.
 

L'enquête a révélé que l'employé indélicat avait préalablement dupliqué les clés du magasin pour s'y introduire sans effraction apparente. Pour effacer toute trace de son passage, il a pris le soin de désactiver le système de vidéosurveillance avant de vider les lieux.

Ce n'est qu'au moment de l'inventaire que le propriétaire a constaté le préjudice, déclenchant ainsi des investigations qui ont rapidement porté les soupçons sur le vendeur. Confronté aux preuves, le suspect a été placé en garde à vue et sera prochainement déféré devant le parquet pour répondre des chefs de vol au préjudice de son employeur.

MS
 


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