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UBA-Sénégal : La DIC arrête les fugitifs du détournement de 1,143 milliard FCFA

Lundi 13 Avril 2026 - 06:36

UBA-Sénégal : La DIC arrête les fugitifs du détournement de 1,143 milliard FCFA
L'enquête de la Division des Investigations Criminelles (DIC) sur l'affaire des retraits frauduleux massifs à UBA-Sénégal donne ses fruits. Portant sur un préjudice colossal de 1,143 milliard de FCFA, cette affaire voit les principaux fugitifs tomber les uns après les autres au cours de tentatives de fuite désespérées.


Après l'interception à l'aéroport AIBD d'Alioune Thiam, gérant de « Easy go Teranga » et considéré comme l'un des présumés cerveaux, les arrestations se sont multipliées aux postes frontaliers.

Hamidou Tanou Diallo, directeur général des établissements « Diallo Hamidou Tanou » et de « Barkiny purchasing center », a été cueilli au poste de Keur Ayib. Le réseau, aux profils hétéroclites, inclut également le menuisier-ébéniste Ababacar Ndiaye, interpellé alors qu'il tentait de quitter le territoire, ainsi que le footballeur Bassirou Kane, arrêté au poste de Karang.

Ce dernier est soupçonné d'être au centre de plusieurs opérations frauduleuses. Les mis en cause sont actuellement entre les mains des enquêteurs de la DIC pour faire la lumière sur ce détournement de fonds sans précédent.


MS/NDARINFO
 

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