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Lutte contre le vol de bétail : Coup de filet de la Sûreté Urbaine de Kaolack

Lundi 13 Avril 2026 - 08:21

Lutte contre le vol de bétail : Coup de filet de la Sûreté Urbaine de Kaolack

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Kaolack, appuyée par la Brigade de recherches de Ndorong, a porté un coup d'arrêt à un réseau de vol de bétail qui sévissait dans la région. L'opération, menée le 10 avril dernier, a conduit à l'interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis la nuit en réunion et recel.
 

Les investigations ont permis la découverte d'un cheptel dissimulé au domicile de l'un des suspects. Ce dernier, incapable de justifier la provenance des animaux et prétextant l'oubli de l'identité de ses fournisseurs, a finalement reconnu l'achat frauduleux de deux bœufs.

Au total, les forces de l'ordre ont saisi trois bœufs, sept moutons et deux chèvres. Tandis que les deux mis en cause ont été déférés au parquet, un troisième complice, identifié, est activement recherché. La police poursuit ses efforts pour identifier les propriétaires légitimes des bêtes récupérées.
 

MS/NDARINFO
 


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