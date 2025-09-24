Dakar annonce un nouveau cas de Mpox après trois semaines sans infection active

Le Sénégal a confirmé mardi un deuxième cas de Mpox (anciennement variole du singe), seulement trois semaines après avoir déclaré zéro cas actif dans le pays. Le patient, un Sénégalais résidant au pays, présente des signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre et a été hospitalisé le 21 septembre à l'hôpital de Fann, où la confirmation du diagnostic a été faite le 22 septembre.



Cette nouvelle infection intervient dans un contexte de baisse continentale des contaminations et alors que le Sénégal pensait avoir maîtrisé la situation. Le 1er septembre, les autorités sanitaires avaient annoncé la guérison complète du premier patient, un ressortissant étranger diagnostiqué le 22 août, et la fin des cas actifs.



Le ministère de la Santé a précisé que l'enquête épidémiologique n’a pas permis d’établir de lien entre ce nouveau cas et le premier patient, suggérant une transmission indépendante. Vingt personnes ont été identifiées comme contacts, et les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter une propagation de la maladie.



Le ministère invite la population à suivre les recommandations des autorités sanitaires et à se rendre dans les structures médicales en cas de symptômes évocateurs.



