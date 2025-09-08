Connectez-vous
Dakar : tentative d’évasion spectaculaire déjouée à Liberté VI

Lundi 8 Septembre 2025

Une tentative d’évasion spectaculaire a été déjouée, lundi 2 septembre, au Camp pénal de Liberté VI à Dakar, a appris l’APS de source sécuritaire.

Le détenu M. Ndiaye, incarcéré au Quartier de haute sécurité et condamné en janvier 2023 à quatre ans de prison pour vol en réunion, avait réussi à escalader la toiture de l’établissement avant de prendre la fuite en fin de journée.

Des tirs de sommation et une course-poursuite ont permis aux gardiens de prison de le rattraper aux abords du camp Sékou Mballo, voisin de l’établissement pénitentiaire, renseigne Libération;

Le prisonnier a été reconduit en cellule.

 



