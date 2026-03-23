De 1981 à 2026 : Le parcours lumineux de Cheikh Makhfou Aïdara à la tête de Guéoul

Le Sénégal tout entier est en deuil après le rappel à Dieu tragique de Cheikh Makhfou Aïdara, plus connu sous le nom de Chérif Bouh, Khalife de la communauté khadre de Guéoul.





Le guide religieux a perdu la vie ce samedi dans un accident de la circulation à hauteur de Diama, dans la région de Saint-Louis, en compagnie de ses deux épouses, alors qu'ils revenaient de Nimzatt en Mauritanie.





Face à ce drame qui a fait trois morts et plusieurs blessés, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la mémoire d'un « guide religieux respecté, au service de la foi et de la communauté », adressant les condoléances de la nation à la famille éplorée et au nouveau khalife, Chérif Chaya Aïdara.







De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a exprimé sa profonde tristesse face à cette disparition brutale qui endeuille la région de Louga et la Oummah islamique, rendant hommage à la sagesse et à l'engagement du saint homme. Né en 1958, Chérif Bouh avait succédé à son père Cheikhna Mouhamed Fadal Aïdara en 1981.





Durant plusieurs décennies, il s'est illustré par sa discrétion, son rôle de médiateur social et son fort investissement dans l'éducation, ayant notamment œuvré pour la création du premier collège d'enseignement moyen (CEM) de Guéoul. Il a été inhumé dans la nuit de samedi à dimanche au cimetière Adramé de Guéoul en présence du préfet de Kébémer, Ousseynou Mbaye, et des autorités locales.





MS/NDARINFO





