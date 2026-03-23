Mort de Lionel Jospin : La gauche française perd l'un de ses géants

Lionel Jospin, figure majeure de la gauche française et ancien Premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac (1997-2002), est mort ce dimanche 22 mars 2026 à l'âge de 88 ans. Homme d'État respecté pour sa rigueur intellectuelle et morale, il avait dirigé la cohabitation la plus longue de la Ve République à la tête de la « majorité plurielle », laissant une empreinte sociale indélébile avec l'instauration des 35 heures, la Couverture maladie universelle (CMU) et le Pacs.



En janvier dernier, il avait confié avoir subi une opération chirurgicale sérieuse.



Marqué par le traumatisme politique du 21 avril 2002, où il fut éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle face à Jean-Marie Le Pen, Lionel Jospin s'était retiré avec dignité de la vie publique le soir même du séisme électoral.



Ancien premier secrétaire du Parti socialiste, énarque et professeur d'économie, il était sorti ponctuellement de sa réserve ces dernières années pour livrer ses analyses exigeantes sur la recomposition politique française et soutenir la relève de sa famille politique. La France perd un serviteur de l'État dont la droiture et le bilan social continuent de structurer le débat public contemporain.





MS/NDARINFO



