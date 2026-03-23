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"Menace sur le panier de la ménagère" : L'ONU alerte le Sénégal sur un choc pétrolier mondial

Lundi 23 Mars 2026 - 13:04

"Menace sur le panier de la ménagère" : L'ONU alerte le Sénégal sur un choc pétrolier mondial

L'escalade des tensions militaires au Moyen-Orient fait peser un risque systémique majeur sur l'économie du Sénégal. Selon un rapport d'experts du système des Nations Unies (ONU) consulté par le quotidien Libération, le pays pourrait être confronté à de graves ruptures d'approvisionnement en produits critiques importés si le détroit d'Ormuz — par lequel transite plus de 20% des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) — venait à être durablement bloqué.
 

L’économie sénégalaise reste structurellement exposée à un choc inflationniste d'origine externe. La hausse mécanique des prix du baril de pétrole brut alourdirait la facture énergétique nationale et renchérirait immédiatement les coûts du fret maritime, du transport terrestre et de la production industrielle locale. Les experts onusiens craignent que cette conjoncture ne vienne briser la dynamique de décrue de l'inflation chèrement acquise au cours des derniers mois à Dakar, replongeant les ménages dans la précarité.
 

Les secteurs d'activité les plus vulnérables identifiés par l'institution internationale sont :

  • Le transport et le fret : hausse immédiate des carburants à la pompe.

  • L'agriculture : flambée des prix des engrais importés et des intrants productifs.

  • La pêche artisanale et industrielle : augmentation du prix du carburant pour les pirogues et navires.

  • L'industrie et le BTP : hausse du coût des matériaux de construction, du fer et des lubrifiants mécaniques.
     

Face à ce scénario critique, l'ONU invite l'État du Sénégal à adopter une réponse équilibrée. La survie économique dépendra de la capacité du gouvernement à concilier une stricte discipline budgétaire avec la protection sociale des populations vulnérables et la sécurisation des stocks de sécurité alimentaires et énergétiques.

À défaut d'anticipation, les Nations Unies préviennent qu'une érosion brutale du pouvoir d'achat pourrait rapidement déboucher sur une montée des tensions sociales et politiques internes, doublée d'une perte de confiance des citoyens envers les institutions publiques.
 

MS/NDARINFO

 


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