Désescalade au Moyen-Orient : Donald Trump suspend ses frappes contre l'Iran pour cinq jours

Le président américain a annoncé le report de toutes les frappes militaires prévues contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours. Affirmant avoir eu des échanges positifs avec Téhéran, Donald Trump a précisé que les discussions portaient sur une cessation complète et totale des hostilités. Cette déclaration surprise suspend temporairement un risque d'escalade militaire régionale majeure et offre un répit diplomatique inattendu aux marchés internationaux.





L'annonce de la Maison-Blanche a provoqué un soulagement immédiat et une très forte réaction sur les places boursières mondiales. À la Bourse de Paris, l'indice CAC 40, qui plongeait de plus de 2% en début de séance, s'est retourné pour s'adjuger une hausse spectaculaire de 2,6%. Sur les marchés pétroliers, la détente est encore plus marquée : le prix du baril de Brent de la mer du Nord, qui s'envolait au-delà des 110 dollars à la suite du blocus maritime, a lourdement chuté pour repasser sous le seuil symbolique des 100 dollars.





Cependant, le scepticisme demeure de mise quant à la réalité d'un dialogue bilatéral. Plusieurs médias iraniens, citant des sources officielles du ministère des Affaires étrangères à Téhéran, ont catégoriquement démenti l'existence de négociations directes avec Washington. L'agence de presse Mehr a rapporté qu'il n'existait aucun dialogue officiel entre Téhéran et Washington, qualifiant les déclarations de Donald Trump de manœuvre de communication destinée artificiellement à faire baisser les prix de l'énergie sur les marchés occidentaux.





MS/NDARINFO



