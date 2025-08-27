Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu politique et militant du Pastef

Pape Mamadou Seck, ancien « détenu politique » et présenté comme présumé membre des « Forces spéciales », est décédé ce mercredi 27 août, selon des informations reçues.



Dans un message publié sur sa page Facebook, Waly Diouf Bodian, membre du Pastef-Les Patriotes et Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), a rendu hommage à Pape Mamadou Seck .



« Il a tenu sa place dignement lorsqu’il s’est agi de se battre pour le changement. Je m’incline devant sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à tout le Pastef. Adieu mon frère. Ton sacrifice ne sera pas vain », a-t-il écrit.



Pour rappel, Pape Mamadou Seck avait été placé sous mandat de dépôt le 29 juin 2022 dans l’affaire des Forces spéciales, avant de bénéficier d’une libération le 18 mars 2024.



