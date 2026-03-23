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Équité sociale : Le gouvernement lance de grandes concertations dans toutes les régions

Lundi 23 Mars 2026 - 14:46

Équité sociale : Le gouvernement lance de grandes concertations dans toutes les régions

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, à travers la Direction générale du développement communautaire et de la promotion de l’équité (DGDCPE), engage un vaste processus de concertations territoriales pour l'élaboration de la Stratégie nationale de l’Équité. L’objectif affiché par les autorités est de réduire structurellement les inégalités sociales et territoriales au Sénégal, en parfaite adéquation avec le nouveau référentiel de politiques publiques « Sénégal 2050 ».
 

Malgré les progrès enregistrés ces dernières décennies dans l'accès à l'éducation et la couverture sanitaire, la pauvreté touche encore près de 37 % de la population nationale, avec des pics alarmants dans certaines zones rurales où plus d'un ménage sur deux vit dans la précarité.

Sous la supervision de la ministre Maïmouna Dièye et de la directrice générale de la DGDCPE, Aasiya Gaye, ces assises locales visent à donner la parole aux communautés de base pour identifier les vulnérabilités spécifiques des familles démunies, des femmes, des jeunes, des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap. En insistant sur la territorialisation des réponses sociales (les défis de Dakar n'étant pas ceux de Matam, Kédougou ou Kaffrine), le gouvernement entend mobiliser les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile pour bâtir un modèle de développement inclusif et équilibré.
 

MS/NDARINFO
 


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