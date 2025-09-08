Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Dette de 1 500 FCFA : une querelle se termine en meurtre à Fass Mbao

Lundi 8 Septembre 2025

Dette de 1 500 FCFA : une querelle se termine en meurtre à Fass Mbao

La police de Yeumbeul Sud a arrêté un homme suspecté de meurtre dans le quartier de Fass Mbao, a appris l’APS de source policière.

Alertées dans la nuit du 5 au 7 septembre, les forces de l’ordre ont découvert sur place le corps sans vie d’un habitant du quartier, présentant une blessure profonde à la gorge. Un couteau de cuisine taché de sang a été retrouvé à proximité.

Les premiers témoignages ont permis de désigner un ami de la victime comme auteur présumé. Ce dernier a été interpellé vers 2 heures du matin dans une chambre où il s’était réfugié.

Lors de son audition, le suspect a reconnu les faits, expliquant que la dispute mortelle était liée à une dette de 1 500 FCFA contractée lors d’une sortie à la plage de Ngor.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.